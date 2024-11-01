Descubren en Roma una nueva copia del poema más antiguo escrito en inglés (ENG)

El manuscrito del Himno de Caedmon, recientemente descubierto en la Biblioteca Central Nacional de Roma, data de entre los años 800 y 830, lo que lo convierte en el tercer texto más antiguo que se conserva del poema. El descubrimiento es de gran importancia porque el manuscrito latino contiene el poema en inglés antiguo en el cuerpo principal del texto. Las dos copias más antiguas, conservadas en Cambridge y San Petersburgo, presentan el poema en latín, con el texto en inglés antiguo añadido únicamente en el margen o al final.