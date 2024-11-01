Descubren las raíces genéticas de la dislexia, vinculadas directamente con la lectura

Los hallazgos confirmaron que la dislexia no es un fenómeno aislado, sino que comparte bases genéticas con habilidades de lectura. La correlación genética encontrada entre ambas fue de −0.71, lo que indica una relación estrecha y bidireccional. Entre los genes destacados se encuentran PPP2R3A, CSE1L y POU6F2, implicados en funciones neuronales clave. Estas variantes genéticas parecen influir en la forma en que el cerebro procesa y automatiza la decodificación de palabras y sonidos. Además, el estudio mostró que las raíces genéticas de la disl