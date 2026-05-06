Descubren en los Pirineos un yacimiento prehistórico de hace 7.000 años: huesos de un niño, joyas y restos de minerales

La Cova 333, donde han sido realizados los trabajos arqueológicos, se encuentra a 2.235 metros sobre el nivel del mar. En el valle de Núria (Queralbs, Ripollès), en un lugar situado a 2.235 metros sobre el nivel del mar, un equipo internacional de investigadores ha documentado la cueva prehistórica con ocupaciones humanas intensas situada a más altitud conocida hasta el momento en los Pirineos. Los trabajos, liderados por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES-CERCA),