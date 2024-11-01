Descubren una especie de gusano de dos cabezas que produce crías "al revés"

Stenostomum brevipharyngium desafía las leyes de la estructura corporal. De hecho, lo que hace tan especial a este descubrimiento no es la existencia de gusanos con dos cabezas, algo que ya se había logrado de forma artificial en laboratorios mediante corrientes eléctricas. La verdadera noticia es que esta variante desarrolla una anomalía de forma espontánea, sin intervención humana alguna. En un giro inesperado de los acontecimientos, en el momento de dividirse, a algunos de estos gusanos les crece en el extremo posterior una segunda cabeza.