Descubren enigmáticos depósitos monetarios tardoantiguos en una de las ciudades galas de los Mediomátricos

La excavación, llevada a cabo por el Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas (Inrap) sobre una superficie de 1.500 metros cuadrados, proporciona una cantidad sin precedentes de datos sobre la evolución de esta ciudad, desde sus orígenes en la época gala hasta su abandono en la Antigüedad tardía, e incluye el singular hallazgo de tres depósitos monetarios que desafían la interpretación convencional de los «tesoros» ocultos.

