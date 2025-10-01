edición general
Descubren que la ELA se comporta como una enfermedad autoinmune

Un equipo del Instituto de Inmunología de La Jolla (LJI) y el Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia han descubierto evidencias muy claras de que la ELA puede ser una enfermedad autoinmune, es decir, una de esas dolencias en las que el sistema inmunológico, que normalmente protege al cuerpo contra infecciones y agentes externos, ataca por error las células sanas del propio organismo causando inflamación, daño en tejidos y disfunción de órganos.

La ELA no tiene cura, y los tratamientos aprobados (como riluzol, edaravone y tofersen para casos genéticos SOD1) solo ralentizan modestamente la progresión en etapas tempranas, prolongando la supervivencia en 2-3 meses en promedio...
