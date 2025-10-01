Descubren que la ELA se comporta como una enfermedad autoinmune

Un equipo del Instituto de Inmunología de La Jolla (LJI) y el Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia han descubierto evidencias muy claras de que la ELA puede ser una enfermedad autoinmune, es decir, una de esas dolencias en las que el sistema inmunológico, que normalmente protege al cuerpo contra infecciones y agentes externos, ataca por error las células sanas del propio organismo causando inflamación, daño en tejidos y disfunción de órganos.