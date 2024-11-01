Descubren los campamentos romanos de marcha más al noroeste de Alemania, que confirman los avances militares del imperio en el siglo III d.C

Un trabajo de investigación intensivo desarrollado durante los últimos años por la Oficina Estatal para la Gestión del Patrimonio y la Arqueología de Sajonia-Anhalt ha logrado proporcionar la primera evidencia concreta de campamentos romanos de marcha en esta región del centro-este de Alemania. Se trata de los campamentos romanos localizados más al noreste en la Germania libera hasta la fecha, un descubrimiento calificado de sensación arqueológica que se debe en gran medida a la dedicación de voluntarios y al despliegue de tecnología moderna.