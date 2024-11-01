edición general
4 meneos
22 clics
Descubren los campamentos romanos de marcha más al noroeste de Alemania, que confirman los avances militares del imperio en el siglo III d.C

Descubren los campamentos romanos de marcha más al noroeste de Alemania, que confirman los avances militares del imperio en el siglo III d.C

Un trabajo de investigación intensivo desarrollado durante los últimos años por la Oficina Estatal para la Gestión del Patrimonio y la Arqueología de Sajonia-Anhalt ha logrado proporcionar la primera evidencia concreta de campamentos romanos de marcha en esta región del centro-este de Alemania. Se trata de los campamentos romanos localizados más al noreste en la Germania libera hasta la fecha, un descubrimiento calificado de sensación arqueológica que se debe en gran medida a la dedicación de voluntarios y al despliegue de tecnología moderna.

| etiquetas: descubrimiento , campamentos , roma , alemania , militares
4 0 0 K 59 cultura
4 comentarios
4 0 0 K 59 cultura
themarquesito #4 themarquesito *
#3 Este es el tipo concreto, donde puedes ver bien las leyendas en varios ejemplos.

numismatics.org/ocre/id/ric.3.m_aur.441A
1 K 40
Lord_Cromwell #1 Lord_Cromwell *
@themarquesito Salen monedas en el artículo
0 K 20
themarquesito #2 themarquesito *
#1 Con un pequeño pero apreciable error: la moneda con el retrato de Antonino Pío no es de su reinado sino una acuñación póstuma (se puede ver DIVVS a la izquierda de su retrato, y en el reverso pone DIVO PIO alrededor del altar).
2 K 56
Lord_Cromwell #3 Lord_Cromwell
#2 Dios te conserve la vista muchos años
0 K 20

menéame