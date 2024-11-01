Descubren accidentalmente un ADN que desafía las reglas de la biología

Investigadores del Earlham Institute encontraron un extraño código genético en un protista de un estanque en Oxford. Este hallazgo desafía conceptos fundamentales sobre cómo funcionan los genes en la vida.

Un experimento rutinario con un nuevo método de secuenciación de ADN de una sola célula llevó a un descubrimiento inesperado: un organismo microscópico del estanque de los Jardines de la Universidad de Oxford utilizó un código genético que desafía las normas biológicas conocidas.