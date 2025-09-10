Descubren 44 metros de una muralla medieval del siglo XIV en las obras de la Rambla

Los trabajos arqueológicos de las obras de la Rambla de Barcelona que está llevando a cabo BIMSA han descubierto un tramo de 44,88 metros de la muralla del siglo XIV con una anchura máxima de 2,9 metros y una torre pentagonal de 8,32 por 4,21 metros. En la excavación se han encontrado también los restos de un pequeño asno, enterrado y rodeado de un gran número de agujas de bronce. En cambio, en el lado interior se han documentado niveles del siglo XVI que hablan de la vida cotidiana de la Barcelona medieval y moderna.