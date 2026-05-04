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Descubierto un planeta enano con atmósfera más allá de Plutón en los confines del sistema solar

Descubierto un planeta enano con atmósfera más allá de Plutón en los confines del sistema solar

Un equipo científico liderado desde el Observatorio Astronómico Nacional de Japón ha hallado indicios de la existencia de una débil atmósfera en 612533 (2002 XV93), un planeta enano de unos 500 kilómetros de diámetro que se mueve en la parte externa del sistema solar. El hallazgo, presentado hoy en la revista Nature Astronomy, resulta asombroso. No se esperaba que un cuerpo tan pequeño y, por tanto, con una gravedad tan débil, pudiese sostener una atmósfera.

| etiquetas: atmósfera , planeta , 612533 , xv93
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6 comentarios
9 1 0 K 167 ciencia
jm22381 #1 jm22381
Lo descubierto es que tiene atmósfera porque 2002 XV93 fue descubierto en 2002 :shit:
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#2 veratus_62d669b4227f8
Quizas sea muy denso y la distancia al sol haga que la radiacion solar sea muy tenue...lo que nos falta por saber de nuestros vecinos..
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#3 Sacapuntas
#2 O que, aunque lejos de Sol, esté lo suficientemente "caldeado", aunque sea internamente, para emitir gas muy tenuemente pero de manera constante. Las gallinas que entran por las que salen.
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#4 esbrutafio
#3 En todo caso si algún día va por allí un astronauta deberá hacer un curso por correspondencia de dibujar corderos.
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Andreham #5 Andreham
El hecho de que algo "exista" (bueno, existir existirá, pero que los humanos seamos conscientes de ello) tan cerquita augura que es probable que sea bastante común en todo el universo.

Supongo que el método usado para comprobar ésto se podrá usar para los exoplanetas (o algo similar, supongo que la distancia lo hará complejo) y eso es cojonudo, porque ayudará mucho a encontrar más potenciales mundos habitables.

A Plutón no le hará mucha gracia que lo eclipse un "planeta" enano, eso sí :troll:
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eltxoa #6 eltxoa
pero el viento solar allí es débil, y no puede arrancar la atmosfera. es un tug of war que gana el planetita
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menéame