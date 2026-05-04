Descubierto un planeta enano con atmósfera más allá de Plutón en los confines del sistema solar

Un equipo científico liderado desde el Observatorio Astronómico Nacional de Japón ha hallado indicios de la existencia de una débil atmósfera en 612533 (2002 XV93), un planeta enano de unos 500 kilómetros de diámetro que se mueve en la parte externa del sistema solar. El hallazgo, presentado hoy en la revista Nature Astronomy, resulta asombroso. No se esperaba que un cuerpo tan pequeño y, por tanto, con una gravedad tan débil, pudiese sostener una atmósfera.