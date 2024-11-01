edición general
TOI-1452 b, un exoplaneta que parece estar completamente cubierto de agua a sólo 100 años luz de la Tierra [ITA]

TOI-1452 b, un exoplaneta que parece estar completamente cubierto de agua a sólo 100 años luz de la Tierra [ITA]

Un equipo internacional de investigación, dirigido por la Universidad de Montreal, ha anunciado el descubrimiento de TOI-1452 b, un exoplaneta que orbita una estrella que forma parte de un sistema binario. Las dos pequeñas estrellas se encuentran en la constelación del Dragón, a unos 100 años luz de la Tierra. Lo interesante es que el planeta parece estar completamente cubierto de agua.

9 comentarios
Imag0 #1 Imag0
"Sólo 100 años luz de la Tierra" :-> {0x1f605} {0x1f605} {0x1f605}
2 K 45
cocolisto #4 cocolisto
Al menos un bocadillo haría falta para el camino.
0 K 20
#2 Leclercia_adecarboxylata
Modifico titular porque parece que la noticia es de hace unos meses.
0 K 19
#6 drstrangelove
A 100 años-luz del centro, en un pis-pas te plantas en las torres de Madrid. ¡Compre ahora, que me lo quitan de las manos!
0 K 10
#7 trasparente
En una de las pelis de la guerra de la galaxias, la fábrica de androides de los malos también está en un planeta todo recubierto de agua. Bueno, no son los malos, son los subcontratistas de los malos.
0 K 8
#3 cocococo
A solo 100 años luz de la Tierra, además "solo" con tilde:

blog.lengua-e.com/2007/solo-con-tilde-o-sin-tilde/

www.rae.es/espanol-al-dia/el-adverbio-solo-y-los-pronombres-demostrati

El 95 % de la gente todavía no se ha enterado de la tilde en "solo"... le va a importar un planeta que está a cien años luz.
0 K 7
#5 Leclercia_adecarboxylata
#3 Lo de no ponerle la tilde a sólo (de solamente) es como no echarle ingredientes fundamentales a la tortilla de patatas.
0 K 19
#8 Tronchador.
#5 Exacto, la forma correcta de hacerlo :troll: Solo se pone lo necesario.
0 K 7
Trublux #9 Trublux
#3 Hay gente que sabemos la norma pero que no le hacemos caso porque fue arbitraria e innecesaria.
0 K 9

