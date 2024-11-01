TOI-1452 b, un exoplaneta que parece estar completamente cubierto de agua a sólo 100 años luz de la Tierra [ITA]

Un equipo internacional de investigación, dirigido por la Universidad de Montreal, ha anunciado el descubrimiento de TOI-1452 b, un exoplaneta que orbita una estrella que forma parte de un sistema binario. Las dos pequeñas estrellas se encuentran en la constelación del Dragón, a unos 100 años luz de la Tierra. Lo interesante es que el planeta parece estar completamente cubierto de agua.
