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Descifrando la cara oculta de la luna, territorio de fascinación para el cine, la música y la literatura

Descifrando la cara oculta de la luna, territorio de fascinación para el cine, la música y la literatura

De Julio Verne a Pink Floyd, de Tintín a Hollywood, el arte ha mantenido una obsesiva relación con aquella parte no visible, origen de incontables misterios.

| etiquetas: luna , cine , música , literatura
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3 comentarios
2 0 0 K 25 cultura
pepel #2 pepel
Y dale con oculta...
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ombresaco #3 ombresaco *
#2 cuál es el problema con "oculta"? El error es "oscura"
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ombresaco #1 ombresaco
Por cierto, no es casualidad que la luna muestre siempre la misma cara. Con el tiempo, cualquier satélite está condenado a que eso ocurra
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menéame