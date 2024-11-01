Descifran cómo el cerebro aprende el miedo

Un estudio del Clínic-IDIBAPS identifica los circuitos cerebrales del condicionamiento del miedo en más de 2.000 personas. El equipo ha liderado un estudio del consorcio internacional de neuroimagen ENIGMA que ha permitido entender mejor qué sucede en el cerebro cuando tenemos miedo de alguna cosa. Los resultados muestran que el condicionamiento del miedo activa redes cerebrales muy concretas y que estas respuestas pueden variar en función del diseño experimental o de si la persona padece un trastorno mental.
| etiquetas: circuitos cerebrales , miedo , condicionamiento , transtorno mental , tept , toc
Esto da que pensar en peliculas de miedo como "Expediente 39" en que un demonio explota tus peores miedos para someterte. O en las peliculas de Freddy Krueger. Como controlando tu miedo pueden torturarte mejor en algun sitio como guantanamo, prisiones de la cia o cecot. En las peliculas de "El corredor del laberinto" CRUEL torturaba a los protagonistas con pesadillas para que generaran una sustancia que debia ser una cura.