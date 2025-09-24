Descifrado el misterio de la longevidad de la 'supercentenaria' Maria Branyas, que murió a los 117 años

¿Por qué hay personas que viven mucho más allá de cien años con buen estado de salud? Un estudio del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras describe, por primera vez, las claves de la llamada longevidad saludable. Y lo hace a partir del análisis más completo de la persona que ha vivido más años en el mundo: la supercentenaria catalana Maria Branyas, que murió a finales de 2024 a 117 años. El estudio de las numerosas muestras tomadas por los investigadores revela que Branyas reunía unas condiciones biológicas prodigiosas.