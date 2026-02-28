Qué es el desayuno molinero, la tradición gastronómica a base de aceite que celebra el Día de Andalucía

Cada año, los colegios celebran el Día de Andalucía con un desayuno basado en esta sencilla combinación de pan con aceite de oliva. Cada 28 de febrero, los andaluces sacan a pasear su orgullo y su aceite de oliva. En esta jornada se celebra el Día de Andalucía, una festividad que conmemora la aprobación del Estatuto de Autonomía de Andalucía en 1980. Son muchas las tradiciones que rodean a este día de celebración, pero el desayuno molinero quizá sea una de las más arraigadas de todas ellas.