edición general
Qué es el desayuno molinero, la tradición gastronómica a base de aceite que celebra el Día de Andalucía

Cada año, los colegios celebran el Día de Andalucía con un desayuno basado en esta sencilla combinación de pan con aceite de oliva. Cada 28 de febrero, los andaluces sacan a pasear su orgullo y su aceite de oliva. En esta jornada se celebra el Día de Andalucía, una festividad que conmemora la aprobación del Estatuto de Autonomía de Andalucía en 1980. Son muchas las tradiciones que rodean a este día de celebración, pero el desayuno molinero quizá sea una de las más arraigadas de todas ellas.

babuino #4 babuino
O cómo inventar una tradición milenaria en pocos años.
#1 snubbe
Nunca le llamabamos molinero pero de niño desayunamos incontables veces pan con aceite de oliva. La mayoría de las veces con azucar, algunas con sal y otras con pimentón. Que rico que estaba. Colacao mediante.
:roll:
josde #2 josde
#1 Yo lo he comido pan de pueblo de hogaza con un chorlito de aceite de oliva virgen y un poco de sal, que cosa mas buena y ademas no salia caro,ahora es otra cosa ya.
#3 Poligrafo
Si le restriegas un tomate antes de echar el aceite esta mejor...
