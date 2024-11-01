Desarticuladas 23 redes de tráfico ilícito de residuos en España en una operación del Seprona en 70 países

El Seprona de la Guardia Civil ha desarticulado 23 redes de tráfico ilícito de residuos, con 41 detenidos o investigados en España, dentro de la operación 'Custos Viridis' desarrollada en 70 países por delitos medioambientales. Entre los fenómenos detectados en tres años de investigación destacan el aumento del comercio ilícito de gases refrigerantes procedentes de Asia y la exportación ilegal desde la Unión Europea de vehículos al final de su vida útil, así como textiles y residuos electrónicos hacia África, Asia e Iberoamérica. "Se trata...