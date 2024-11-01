Se desarrolla piel sintética inspirada en pulpos que cambia color y textura

Un estudio que publica Nature y encabezado por la Universidad de Standford (EE. UU.) presenta una piel sintética inspirada en la modulación dinámica de la piel de los cefalópodos, para lo que se desarrollaron películas poliméricas con texturas superficiales programables para cambiar de textura y color. Los autores utilizaron haces de electrones para escribir patrones en la película y añadieron capas ópticas que crean efectos de color, unos cambios que se producen rápidamente y el material puede cambiar cientos de veces sin perder rendimiento.