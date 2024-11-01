La desaparición del SS Vaitarna: el 'Titanic de Gujarat'

En la mañana del 8 de noviembre de 1888, el barco de pasajeros SS Vaitarna partió de Mandvi, en el estado indio de Gujarat, con destino a Bombay. A bordo se encontraban varios cientos de pasajeros realizando un viaje rutinario por el Mar Arábigo. Al anochecer, un violento ciclón azotó la costa occidental de la India. El barco desapareció con todos a bordo, sin dejar supervivientes ni señales de los restos. Impulsado por vapor y vela, el buque se consideraba moderno para su época. Incluso estaba equipado con iluminación eléctrica.