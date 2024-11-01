edición general
Desaparecida la fiscal militar israelí que filtró la violación de un preso palestino

Las Fuerzas Armadas israelíes han informado este domingo de que ha movilizado "todos los medios" para localizarla.

Veelicus
No estan enfadados por lo que estan haciendo a los palestinos, estan enfadados porque se filtre.
Los sionistas son un cancer, Israel a dia de hoy es un cancer.
anonimo115
#2 serían lo peor del planeta si no existiera USA.

¿Sabes que es lo peor? Que aspira a sucederle china, que apoya a rusia pese a la invasión de ucrania y amenaza a sus vecinos de hong kong
karaskos
Madre mía Corea del Norte!

Cada dia se supera!
pepel
La tendrán que buscar en los escombros de Gaza.
ochoceros
#1 #3 Le habrán aplicado ya la directiva Annibal. O la estarán buscando para aplicársela.
#6 Suleiman
Al régimen no se le discute.
Battlestar
Se habrá caído por alguna ventana
capitan__nemo
Dice que ya ha aparecido.
¿Y qué ha pasado?¿donde estaba?

¿La estaban interrogando y amenazando los escuadrones de la muerte sionistas?

¿Esto es como lo del alunicero secuestrado que tampoco ha puesto denuncia?
www.meneame.net/story/alunicero-nino-juan-aparece-vivo-apalizado-tras-
Stieg
Actúan los sionazis igual que las fsr de Sudán, pero algún iluminado nos dice que son "de los nuestros". Son los nazis del siglo XXI, apoyados por el pederasta de Trump.
ochoceros
#8 En el s. XX los yankis también apoyaban a los nazis. Y a los rusos:

"Si vemos que Alemania gana, deberíamos ayudar a Rusia. Y si Rusia gana, deberíamos ayudar a Alemania. De esa manera, se matarán entre ellos durante el mayor tiempo posible. Todo esto es en beneficio de Estados Unidos".
Harry Truman, The New York Times, 24 de junio de 1941.

Su negocio es la muerte.  media
security_incident
Parece que ya ha aparecido
Quecansaometienes...
Que vuelvan a mirar en una de sus celdas, que igual no se han dado cuenta al mirar la primera vez...¬¬
The_Ignorator
Compre cuchillos largos made in Israel
#4 Mosquitón
Ahora entiendo la llamada de Netanyahu al gordo de Corea del Norte...
