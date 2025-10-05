Desaparece una tablilla de piedra caliza de más de 4.000 años de antigüedad de la necrópolis de Saqqara

La Fiscalía investiga la desaparición de este elemento que se encontraba en la tumba de Khentika, un acaudalado funcionario durante el reinado del faraón Pepi II (2284 a.C. — 2216 a. C.) de la sexta dinastía...Este incidente tiene lugar 3 semanas después de que las autoridades egipcias detuvieran a 4 personas acusadas del robo de un brazalete de oro de más de 3.000 años de antigüedad del Museo Egipcio de El Cairo y de su posterior venta, por la que se obtuvo el equivalente a 7.755 dólares, a un joyero que acabó fundiendo la pieza con otras.