Desaparece un comentario de Rafa Nadal en instagram

Un día después de la polémica surgida por un comentario de Rafa Nadal en una publicación de Patrick Mouratoglou, en la que aseguraba que Jannik Sinner y Carlos Alcaraz eran superiores al Big-3, ha sido eliminado. El mallorquín puso varios emoticonos de risa como sinónimo de no tomarse en serio las palabras del técnico francés, sin embargo, ese mensaje ya no aparece en el Instagram de Mouratoglou, pero falta por saber si lo ha borrado el propio Nadal, o ha sido el galo quien lo ha eliminado.