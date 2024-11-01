Derrumbe dejó 25 mineros atrapados en Segovia, Antioquia (Colombia)

Un derrumbe en una mina de oro legal en Segovia, Antioquia, dejó atrapados a 25 trabajadores, que están con vida a 80 metros bajo tierra desde el lunes por la noche, informaron autoridades locales. La mina es operada por una empresa canadiense y brigadistas adelantan labores de rescate. "Ya se tuvo contacto con los mineros, quienes indicaron estar sanos", dijo el martes una vocera de la gobernación local a la AFP.