edición general
15 meneos
75 clics
Se derrumba el techo de una de las capillas afectadas por el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba

Se derrumba el techo de una de las capillas afectadas por el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba

Este sábado, el Cabildo Catedralicio y el Ayuntamiento informarán pormenorizadamente del incendio y los daños. Rel: menea.me/2fkaa

| etiquetas: mezquita , córdoba , derrumbe , techo , capilla , incendio
14 1 0 K 271 actualidad
5 comentarios
14 1 0 K 271 actualidad
eldarel #1 eldarel
Claramente el obispado no está cualificado para mantener este patrimonio.
5 K 72
makinavaja #2 makinavaja
#1 Tampoco pagarán ellos la reparación... la pagaremos nosotros, nos guste o no... :-D :-D :-D :-D :-D :-D
1 K 29
#4 soberao
#1 ¡Exprópiese!
0 K 16
silvano.jorge #3 silvano.jorge
Mira que hay dos dioses únicos y todopoderosos protegiéndola, pero ni con esas.
0 K 11
Dene #5 Dene
#3 y auténticos, no lo olvides, únicos, todopoderosos y auténticos que te cagas
0 K 11

menéame