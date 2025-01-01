·
15
meneos
75
clics
Se derrumba el techo de una de las capillas afectadas por el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba
Este sábado, el Cabildo Catedralicio y el Ayuntamiento informarán pormenorizadamente del incendio y los daños. Rel:
menea.me/2fkaa
|
etiquetas
:
mezquita
,
córdoba
,
derrumbe
,
techo
,
capilla
,
incendio
14
1
0
K
271
actualidad
5 comentarios
#1
eldarel
Claramente el obispado no está cualificado para mantener este patrimonio.
5
K
72
#2
makinavaja
#1
Tampoco pagarán ellos la reparación... la pagaremos nosotros, nos guste o no...
1
K
29
#4
soberao
#1
¡Exprópiese!
0
K
16
#3
silvano.jorge
Mira que hay dos dioses únicos y todopoderosos protegiéndola, pero ni con esas.
0
K
11
#5
Dene
#3
y auténticos, no lo olvides, únicos, todopoderosos y auténticos que te cagas
0
K
11
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
