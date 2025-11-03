edición general
Se derrumba parte de la Torre medieval de los Conti, en el Foro de Roma

[Accesible en modo lectura] Momentos de pánico en la mañana de este lunes en Roma cuando se ha derrumbado parte de un lateral de la Torre de los Conti, del siglo XIII, en el centro del Foro romano, levantando una gran nube de polvo que ha invadido la calzada, en ese momento llena de turistas. “Eran las 11.24, lo sé porque me puse enseguida a grabar un vídeo. Estaba tomando nota a unos turistas en la mesa de la terraza y de pronto se ha oído un estruendo, nos hemos alejado corriendo”

#2 Jodere
Una torre así no se derrumba rápidamente de un día para otro, avisa y si no se toman medidas es cuando cae.
lonnegan #3 lonnegan *
#2 La construcción del siglo XIII estaba siendo rehabilitada desde hace meses.
#4 Jodere
#3 Pues vaya rehabilitación, que la hacían con arena de playa.
