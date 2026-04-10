La derrota estratégica de Trump en Oriente Próximo: del fracaso geopolítico a la contestación interna

No debería hacerse esperar la presentación de una querella criminal contra Donald Trump por crímenes de guerra ante el Tribunal Penal Internacional. La política de Donald Trump en Oriente Próximo, particularmente su agresión militar contra Irán, no solo constituye un fracaso estratégico de primer orden en el ámbito internacional, sino que ha tenido un efecto corrosivo dentro de Estados Unidos, erosionando apoyos, dividiendo al electorado y debilitando al propio Partido Republicano.