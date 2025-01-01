edición general
El derecho a las vacaciones pagadas como conquista obrera

Las vacaciones pagadas fueron una conquista obrera frente al rechazo patronal y la desigualdad social.

MiguelDeUnamano #1
Están sobrevaloradas, "bromeó" un tipo que cobra tres sueldos, que sumados son más de 150.000€ al año, y que por supuesto disfruta de sus vacaciones, aunque no sé si ahora las disfruta tanto como cuando veraneaba con un narco y, como mucho, "algo pagaba".

Y la cantidad de imbéciles que hay viviendo ajustadamente que desean que gobierne.
HeilHynkel #2
El otro día me llegó un reply de USA que decía "Dear sender, I am on PTO until ...."

Eso del PTO no es muy típico en USA ni tan largo como aquí, lo digo para el fatxapobre que piensa que allí iba a ser millonario.
