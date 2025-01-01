·
El derecho a las vacaciones pagadas como conquista obrera
Las vacaciones pagadas fueron una conquista obrera frente al rechazo patronal y la desigualdad social.
vacaciones pagadas
conquista obrera
#1
MiguelDeUnamano
Están sobrevaloradas, "bromeó" un tipo que cobra tres sueldos, que sumados son más de 150.000€ al año, y que por supuesto disfruta de sus vacaciones, aunque no sé si ahora las disfruta tanto como cuando veraneaba con un narco y, como mucho, "algo pagaba".
Y la cantidad de imbéciles que hay viviendo ajustadamente que desean que gobierne.
3
K
48
#2
HeilHynkel
*
El otro día me llegó un reply de USA que decía "
Dear sender, I am on PTO until ....
"
Eso del PTO no es muy típico en USA ni tan largo como aquí, lo digo para el fatxapobre que piensa que allí iba a ser millonario.
0
K
14
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
