El Derecho del Trabajo a través de LinkedIn: «es curioso que una materia tan técnica pueda interesar a tanta gente»

Francisco Trujillo Pons, profesor titular de Derecho del Trabajo en la UJI y Of Counsel en LABOREA Abogados, divulga derecho laboral en LinkedIn desde 2017, combinando textos e imágenes, primero libres de derechos y luego creadas con IA. Su estilo cercano y visual ha atraído a más de 33.000 seguidores y le ha valido el reconocimiento como Top Voice por LinkedIn. Esta labor ha dado lugar a su libro El Derecho del trabajo explicado a través de publicaciones de LinkedIn, dirigido a profesionales y estudiantes.