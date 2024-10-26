edición general
El Derecho del Trabajo a través de LinkedIn: «es curioso que una materia tan técnica pueda interesar a tanta gente»

Francisco Trujillo Pons, profesor titular de Derecho del Trabajo en la UJI y Of Counsel en LABOREA Abogados, divulga derecho laboral en LinkedIn desde 2017, combinando textos e imágenes, primero libres de derechos y luego creadas con IA. Su estilo cercano y visual ha atraído a más de 33.000 seguidores y le ha valido el reconocimiento como Top Voice por LinkedIn. Esta labor ha dado lugar a su libro El Derecho del trabajo explicado a través de publicaciones de LinkedIn, dirigido a profesionales y estudiantes.

4 comentarios
Veo #1 Veo
Sorprendente! gente interesándose en sus derechos y en saber cuales son sus obligaciones (y cuáles no)!!!!
reivaj01 #2 reivaj01
#1 Un español de bien no mira sus derechos y sigue a Pagascal sin titubear.
Cehona #4 Cehona
Qué es LinkedIn, ¿una web de citas eróticas?
Normal que lleve con ellos 20 años y sea un incel.
nilien #3 nilien
Esto es un pelín publicitario... o es solo me lo parece?
