edición general
7 meneos
86 clics
El derecho al olvido de Cecilia Sopeña tras enriquecerse en OnlyFans

El derecho al olvido de Cecilia Sopeña tras enriquecerse en OnlyFans

La creadora de contenido Cecilia Sopeña, profesora de Matemáticas y aficionada al ciclismo, invoca las leyes de protección de datos para eliminar de la Red sus vídeos porno

| etiquetas: cecilia sopeña , onlyfans , derecho al olvido , ciclista
6 1 0 K 67 actualidad
3 comentarios
6 1 0 K 67 actualidad
mis_cojones_33 #1 mis_cojones_33
Si es legal y puede hacerlo, adelante.

No entiendo dónde está el dilema.
1 K 25
#2 Lusco2 *
#1 En ek derecho de los demás en acaparar porn e intercambiar con otros onanistas
0 K 6
Khadgar #3 Khadgar
#1 Teniendo en cuenta que las personas que han distribuido los vídeos no tenían derecho a hacerlo, supongo, que tiene razón.

Ahora bien, lo "único" que va a conseguir es eliminar los resultados en los buscadores. Pero el contenido va a seguir estando ahí.
0 K 12

menéame