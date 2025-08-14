·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8661
clics
Pataleta de la extrema derecha ante la parodia de Santiago Segura sobre Vox en Torrente 6
6297
clics
Cachondeo en redes por las 'papas con choco' de Ángel León: "¿Cuál es la papa y cuál el choco?"
5152
clics
Paco Porras gana a Javier Cárdenas el juicio por las graves lesiones de su vídeo siendo arrastrado por una lancha
5147
clics
Un dominguero aparca su caravana tan cerca del mar que se la lleva la marea: «Menudas vistas»
3957
clics
A prisión por violar a una turista en Valencia mientras sus amigos se ríen y la graban
más votadas
627
El día en que PP y Vox dejaron arder Castilla y León
611
Óscar Puente, al PP: “No hay una catástrofe que les haya pillado trabajando”
387
Aumenta el rechazo en Suiza a la compra de 36 F-35 estadounidenses: la ciudadanía y la oposición, en contra
459
Documentos de la CIA desmontan el bulo que niega la corrupción durante el franquismo
467
Líder israelí llama literalmente a un Holocausto de palestinos en directo en la televisión israelí (EN)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
10
clics
El derecho al matrimonio homosexual en EE UU se juega su futuro en el Tribunal Supremo
El recurso de una exfuncionaria que impidió un enlace gay por razones religiosas pide que se derogue la ley, vigente desde 2015.
|
etiquetas
:
tribunal supremo
,
eeuu
,
matrimonio homosexual
9
2
0
K
139
actualidad
14 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
2
0
K
139
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
themarquesito
No será que no estaba avisado. Cuando la sentencia Dobbs, el juez Clarence Thomas dejó por escrito que además de acabar con Roe v Wade quería ponerle fin también a Obergefell v Hodges (sentencia que estableció el matrimonio homosexual a nivel federal), Griswold v Connecticut (declaró inconstitucionales las prohibiciones de anticonceptivos), y Lawrence v Texas (declaró inconstitucionales las leyes antisodomía).
7
K
115
#3
HeilHynkel
#1
Hablamos de Trump, pero los bandazos del Supremo de EEUU a lo largo de los años tampoco son mancos. Es cierto que la sociedad evoluciona y cambia lo que hace necesario adaptar las leyes ... pero es que estos salvo algunas excepciones, siempre son vueltas atrás.
0
K
14
#4
themarquesito
#3
No olvidemos que en el Supremo hay supermayoría conservadora 6-3 que va a durar al menos 20 años.
Probablemente en este mandato Trump obligue a retirarse a Samuel Alito para sustituirlo por algún ultra de unos 50 años como James Ho, y tal vez hasta intente forzar la jubilación de Clarence Thomas o John Roberts para sustituirlos por Aileen Cannon o Matthew Kacsmaryk.
3
K
65
#5
Verdaderofalso
*
#1
nada fuera de la previsión.
Lo siguiente el matrimonio interracial
2
K
46
#6
themarquesito
#5
Eso para cuando Clarence Thomas se canse de su mujer, pero la realidad es que la sentencia Loving v Virginia depende exactamente del mismo fundamento jurídico que Roe, Obergefell, Griswold, y Lawrence
2
K
43
#11
Asimismov
#1
pero el aborto se sostenía con una interpretación de la ley y ahí los jueces podían meter mano, pero el matrimonio homosexual es un derecho adquirido por ley y eso ya no es interpretable, otra cosa es que cambien la ley, pero eso es mucho más difícil con la cantidad de gayers republicanos en el GOP.
0
K
12
#12
themarquesito
*
#11
El matrimonio homosexual existe en EE.UU mediante una sentencia del Supremo, y eso se puede anular mediante otra sentencia. El principio de Obergefell es el debido proceso sustancial en función de la XIV Enmienda, que ampararía de manera implícita un derecho a la privacidad en tanto que ésta protege el derecho a "no ser privado de vida, libertad, o propiedad sin el debido proceso legal". El derecho al aborto, el del matrimonio homosexual, la anulación de las leyes antisodomía, y…
» ver todo el comentario
0
K
20
#13
Asimismov
#12
¡Jo! Pues si el matrimonio homosexual también se sostiene en precario, poco futuro le veo en los lluesei.
0
K
12
#2
HeilHynkel
puede tener los días contados si el Tribunal Supremo da la razón
a una funcionaria que en su día se negó por motivos religiosos
a expedir la licencia para contraer matrimonio a una pareja gay, y que fue condenada a una considerable multa por ello, además de seis días de cárcel por desacato
¿me explica alguien el motivo de que el fascio ultra religioso quiere siempre meter sus narices en todo lo que no le importa ni le afecta?
5
K
75
#7
hazardum
*
#2
Es uno de los fines primarios de las religiones, sobre todo las abrahámicas, expandirse y que todos adopten su religión, por lo que intentan siempre imponerse a los demás, siempre ha sido así y por eso también siempre han intentado tener un control sobre la natalidad, para asegurarse adeptos.
Por eso seria principal siempre separar la vida civil/política de la religiosa, si ellos no quieren casarse si son gays, abortar, etc, es su problema, no el de los demás, son ellos los que están atados a unos dogmas, el resto no, pero es lo que pasa con los fanáticos, para ellos el resto son infieles y todos tienen que asumir sus dogmas, ellos tienen la razon, el resto estan equivocados.
0
K
8
#8
Dene
Ponen por delante de los derechos humanos sus mierdas religiosas; se les puede llamar ya oficialmente teocracia. O sea, al nivel de los ayatolas de Irán. Pero al menos, los iraníes no van de demócratas ni de salvadores del mundo.
0
K
12
#10
Yonny
*
Que se deroge la ley?
Pero qué ley?!
si el matrimonio igualitario fue aprobado por los jueces y nunca por los políticos ???
0
K
10
#14
astur365_628eed2f50e0f
Y yo que me alegro . Porque será una gozada ver a los fachas hacer malabares para explico como los hombres blancos cristianos y no los cabeza de toalla son los que le quitan derechos a la gente
0
K
10
#9
Olepoint
*
EEUU, el país de la libertad, mi libertad, no la tuya,y eso solo si eres millonario.
0
K
8
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Hablamos de Trump, pero los bandazos del Supremo de EEUU a lo largo de los años tampoco son mancos. Es cierto que la sociedad evoluciona y cambia lo que hace necesario adaptar las leyes ... pero es que estos salvo algunas excepciones, siempre son vueltas atrás.
Probablemente en este mandato Trump obligue a retirarse a Samuel Alito para sustituirlo por algún ultra de unos 50 años como James Ho, y tal vez hasta intente forzar la jubilación de Clarence Thomas o John Roberts para sustituirlos por Aileen Cannon o Matthew Kacsmaryk.
Lo siguiente el matrimonio interracial
¿me explica alguien el motivo de que el fascio ultra religioso quiere siempre meter sus narices en todo lo que no le importa ni le afecta?
Por eso seria principal siempre separar la vida civil/política de la religiosa, si ellos no quieren casarse si son gays, abortar, etc, es su problema, no el de los demás, son ellos los que están atados a unos dogmas, el resto no, pero es lo que pasa con los fanáticos, para ellos el resto son infieles y todos tienen que asumir sus dogmas, ellos tienen la razon, el resto estan equivocados.
Pero qué ley?!
si el matrimonio igualitario fue aprobado por los jueces y nunca por los políticos ???