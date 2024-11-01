La derecha española se revuelve ante el nuevo ciclo electoral

PP y Vox escenifican un distanciamiento aunque asumen que tendrán que aliarse para echar a Sánchez de la Moncloa; Junts azuza el discurso xenófobo ante el auge de Aliança Catalana; Alvise se abona a la carta del punitivismo de Bukele; y Espinosa de los Monteros espera su oportunidad con una nueva plataforma
¿Dividirse?
¿Qué es un trotskista?
Un partido.
¿Y dos trotskistas?
Un partido y una corriente.
¿Y tres trotskistas?
Un partido, una corriente, y una escisión.
¿Y cuatro trotskistas?
La 4º Internacional.
¿Y cinco trotskistas?
Nunca se ha visto tal cosa.
En meneame somos Maoístas-Leninistas, como Don Federico.
