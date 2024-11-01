edición general
La derecha española se revuelve ante el nuevo ciclo electoral

La derecha española se revuelve ante el nuevo ciclo electoral

PP y Vox escenifican un distanciamiento aunque asumen que tendrán que aliarse para echar a Sánchez de la Moncloa; Junts azuza el discurso xenófobo ante el auge de Aliança Catalana; Alvise se abona a la carta del punitivismo de Bukele; y Espinosa de los Monteros espera su oportunidad con una nueva plataforma

12 comentarios
Comentarios destacados:    
Feindesland #2 Feindesland
Esoera, que pronto veremos lo que hace la izquierda.

¿Dividirse?

xD
2 K 41
Yorga77 #3 Yorga77
#2 Tenemos que hacer autocrítica, por todo lo que pasa que de alguna manera es culpa nuestra..... por lo visto. :foreveralone: :shit: :roll:
0 K 15
Feindesland #4 Feindesland
#3 Y lo es...

xD xD xD
0 K 20
Yorga77 #6 Yorga77
#4 Hombre lo de la fundación Disenso la corrupción del PP Y VOMITOX igual no es. ?( ?( ?(
0 K 15
#7 intotheflow
#6 Ni lo de SALF.
0 K 7
#5 ombresaco
#2 Como el famoso chiste:

¿Qué es un trotskista?
Un partido.

¿Y dos trotskistas?
Un partido y una corriente.

¿Y tres trotskistas?
Un partido, una corriente, y una escisión.

¿Y cuatro trotskistas?
La 4º Internacional.

¿Y cinco trotskistas?
Nunca se ha visto tal cosa.
8 K 81
#9 Leon_Bocanegra
#5 trotskistas de mierda! Disidentes!!
En meneame somos Maoístas-Leninistas, como Don Federico.
0 K 9
#10 Barret_Garvey
#5 Pues CRT sigue creciendo, son más de 5 y todos troskos. Incluso te diría que algún stalino han conseguido curar de sus ideas dictatoriales.
0 K 6
#11 ombresaco
#10 No dejes que la realidad te arruine un chiste.

y un poc más en serio: ¿por CRT te refieres a esto crtweb.org/ ? Sí es así ¿hay algún dato que muestre crecimiento?
1 K 17
#12 Barret_Garvey
#11 que cuando los conocí eran la 4° internacional.... Y ahora en sus actos veos siempre más de 5 personas.
1 K 17
Yorga77 #1 Yorga77
Grupo de criminales probados y gente del entorno de la droga y el crimen económico se enfada. :troll:
1 K 25

