La derecha española se revuelve ante el nuevo ciclo electoral

PP y Vox escenifican un distanciamiento aunque asumen que tendrán que aliarse para echar a Sánchez de la Moncloa; Junts azuza el discurso xenófobo ante el auge de Aliança Catalana; Alvise se abona a la carta del punitivismo de Bukele; y Espinosa de los Monteros espera su oportunidad con una nueva plataforma