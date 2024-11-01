La derecha me censura. Ya no puedo decir "felices fiestas"  

La derecha española ha tocado fondo. El PP de Madrid ataca a Pedro Sánchez por desear "Felices Fiestas" diciendo que es un ataque a la Navidad y a Occidente. Pero aquí viene lo bueno: tenemos 200.000 tweets del propio PP, de Rajoy, Cifuentes, y hasta del portavoz de Ayuso diciendo exactamente lo mismo. Han importado la guerra cultural más ridícula del trumpismo estadounidense sin ni siquiera revisar su propia hemeroteca. Hasta Agustín Laje y los voceros de Milei caen en la misma contradicción.