La derecha me censura. Ya no puedo decir "felices fiestas"

La derecha me censura. Ya no puedo decir "felices fiestas"  

La derecha española ha tocado fondo. El PP de Madrid ataca a Pedro Sánchez por desear "Felices Fiestas" diciendo que es un ataque a la Navidad y a Occidente. Pero aquí viene lo bueno: tenemos 200.000 tweets del propio PP, de Rajoy, Cifuentes, y hasta del portavoz de Ayuso diciendo exactamente lo mismo. Han importado la guerra cultural más ridícula del trumpismo estadounidense sin ni siquiera revisar su propia hemeroteca. Hasta Agustín Laje y los voceros de Milei caen en la misma contradicción.

| etiquetas: extrema derecha , cristofascismo , pp de madrid , felices fiestas , ayuso
8 comentarios
14 3 1 K 81 politica
Cuñado #1 Cuñado
Es que ya no se puede decir nada, ahora dices "felices fiestas" y te cancelan. Putos wokes...
5 K 85
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
Otro nuevo detector de imbéciles integrales, como si no tuviésemos ya suficientes.
3 K 57
Torrezzno #8 Torrezzno
Suena a pendulazo. Los que se quejan de que haya un baltasar pintado de negro ahora se quejan de que les "prohíben" decir felices fiestas. Pues hijo no haber empezado.

A mi ambos lados me producen vergüenza ajena. Tanto los de apropiaciones culturales como los meapilas.
1 K 32
#7 pcmaster
Siempre puedes decir "Merry Crisis!"
0 K 11
Andreham #3 Andreham
Cualquier día los subnormales asesinos corruptos del PPVOX van a intentar colarnos quejas sobre, yo que sé, cómo en la provincia de Oklahoma no se permite a los no residentes ir con armas por la calle.

Porque total, ya que copian el ideario 1:1 del fascismo americano, tampoco van a pararse a cambiar los deberes para "adaptarlo" al español.
0 K 7
maspipinobreve #5 maspipinobreve
Felices repollas ardientes en conejos de carnaval!!!
0 K 6
Findeton #4 Findeton
Los que censuran son los que censuran cuando alguien dice Feliz Navidad. Pero la realidad es que la navidad ya pasó, así que Feliz Año!
3 K -21
ur_quan_master #6 ur_quan_master
#4 en mi vida he visto a nadie censurado por desear feliz navidad. No veo más que belenes y cabalgatas por todos lados celebrarse con total normalidad¿ De qué estás hablando exactamente?¿ Sabes que mentir es pecado y va en contra del octavo mandamiento de la ley de Dios?
3 K 39

