La derecha me censura. Ya no puedo decir "felices fiestas"  

La derecha española ha tocado fondo. El PP de Madrid ataca a Pedro Sánchez por desear "Felices Fiestas" diciendo que es un ataque a la Navidad y a Occidente. Pero aquí viene lo bueno: tenemos 200.000 tweets del propio PP, de Rajoy, Cifuentes, y hasta del portavoz de Ayuso diciendo exactamente lo mismo. Han importado la guerra cultural más ridícula del trumpismo estadounidense sin ni siquiera revisar su propia hemeroteca. Hasta Agustín Laje y los voceros de Milei caen en la misma contradicción.
| etiquetas: extrema derecha , cristofascismo , pp de madrid , felices fiestas , ayuso
A mi ambos lados me producen vergüenza ajena. Tanto los de apropiaciones culturales como los meapilas.
Porque total, ya que copian el ideario 1:1 del fascismo americano, tampoco van a pararse a cambiar los deberes para "adaptarlo" al español.