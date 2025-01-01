edición general
15 meneos
15 clics
Deportistas y académicos piden a Canadá que cancele la eliminatoria de la Copa Davis contra Israel: "Es intolerable"

Deportistas y académicos piden a Canadá que cancele la eliminatoria de la Copa Davis contra Israel: "Es intolerable"

Entre los firmantes de la petición están el corredor olímpico de fondo Mohammed Ahmed, intelectuales como Naomi Klein y tres relatores especiales de la ONU.

| etiquetas: copa davis , canadá , eliminatoria , israel
14 1 0 K 190 actualidad
1 comentarios
14 1 0 K 190 actualidad
#1 Borgiano
Deberían. A Israel hay que hacerle lo mismo que a la Sudáfrica del apartheid.
0 K 8

menéame