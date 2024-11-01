"Me deportaron tras 11 años en EE.UU. y ahora trato de reconstruir mi vida en Honduras, el país donde nací y que desconozco"

El único recuerdo que Emerson Colindres tiene del día que dejó su Honduras natal es una mototaxi. "Nos vinieron a traer a la casa, nos montamos y nos fuimos", le cuenta este joven de 19 años a BBC Mundo. El resto es una mezcla de conclusiones lógicas, los descubrimientos hechos con los años y la apropiación de relatos ajenos. No es de extrañar. Tenía apenas 8 años cuando en 2014 partió para Estados Unidos con su madre, Ada Bell Baquedano Amador, y su hermana, Alison Analy, de cinco. "Me imagino que nuestra mamá nos dijo que íbamos a buscar.