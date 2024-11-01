Deportan de EE.UU. a una abuela que llevaba más de 30 años viviendo en el país

Una abuela de 73 años que vivió más de tres décadas en Estados Unidos fue deportada a India. Harjit Kaur, quien solicitó sin éxito asilo en EE.UU., fue arrestada por funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el 8 de septiembre, lo que causó conmoción en la comunidad india sij. Kaur se mudó a California en 1991 con sus dos hijos pequeños para escapar de la agitación política en Punjab; allí vivió y trabajó mientras intentaba obtener asilo en EE.UU. Su abogado, Deepak Ahluwalia, alegó que Kaur.
De todas maneras ya es ir a buscar inmigrantes donde sea, porque ya me dirás que puesto de trabajo ocupaba esta buena señora. Pero es un número más para anotar en la lista de inmigrantes apresados cada día, que Trump prometió que serían 3.000.
¿Cuándo vamos a deportar a norteamericanos a los lluesei, porque no han tramitado los permisos necesario?
Os aseguro que no suelen atender la normativa administrativa de otros países.
Ahora bien, si lo consigues yo creo que 30 años es más que suficiente para ganarse la nacionalidad iuris tempus (me he inventado el término)
Trump ha declarado que quiere deportar a "los peores de los peores", pero sus críticos afirman que los inmigrantes sin antecedentes penales que siguen el debido proceso también han sido objeto de persecución.
Seguro que esta abuela representaba un grave peligro para la nación.
Las zapatillas en sus manos se consideran armas de destrucción masiva.