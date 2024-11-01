Deportan de EE.UU. a una abuela que llevaba más de 30 años viviendo en el país

Una abuela de 73 años que vivió más de tres décadas en Estados Unidos fue deportada a India. Harjit Kaur, quien solicitó sin éxito asilo en EE.UU., fue arrestada por funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el 8 de septiembre, lo que causó conmoción en la comunidad india sij. Kaur se mudó a California en 1991 con sus dos hijos pequeños para escapar de la agitación política en Punjab; allí vivió y trabajó mientras intentaba obtener asilo en EE.UU. Su abogado, Deepak Ahluwalia, alegó que Kaur.