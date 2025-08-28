edición general
9 meneos
20 clics
Las deportaciones secretas de Trump a la última monarquía absoluta de África

Las deportaciones secretas de Trump a la última monarquía absoluta de África

El 16 de julio de 2025, cinco presos de los EEUU fueron trasladados en secreto a Suazilandia. Llegaron sin supervisión de la ONU, sin aprobación parlamentaria ni control judicial.

| etiquetas: deportaciones , trump , eeuu , suazilandia
7 2 0 K 100 actualidad
2 comentarios
7 2 0 K 100 actualidad
johel #1 johel *
"Se trata de uno de los países menos desarrollados de África. Según Naciones Unidas, más del 60% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. La esperanza de vida de su población es de 49 años y una de cada cinco personas vive* con VIH"
Cuando lleguen alli no les espera un tiro en la nuca porque una bala seria un desperdicio economico.

*Querran decir "muere", pero han sido politicamente buenistas.
0 K 10
#2 Katos
And mira como el contrato público de la República del Congo con el FC Barcelona de Laporta.

Y ni una puta noticia en los medios. Contratos con países corruptos que reciben dinero de ONGs,¡¡ ocultese!!!
0 K 6

menéame