9
meneos
20
clics
Las deportaciones secretas de Trump a la última monarquía absoluta de África
El 16 de julio de 2025, cinco presos de los EEUU fueron trasladados en secreto a Suazilandia. Llegaron sin supervisión de la ONU, sin aprobación parlamentaria ni control judicial.
etiquetas
deportaciones
trump
eeuu
suazilandia
actualidad
actualidad
#1
johel
"Se trata de uno de los países menos desarrollados de África. Según Naciones Unidas, más del 60% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. La esperanza de vida de su población es de 49 años y una de cada cinco personas vive* con VIH"
Cuando lleguen alli no les espera un tiro en la nuca porque una bala seria un desperdicio economico.
*Querran decir "muere", pero han sido politicamente buenistas.
#2
Katos
And mira como el contrato público de la República del Congo con el FC Barcelona de Laporta.
Y ni una puta noticia en los medios. Contratos con países corruptos que reciben dinero de ONGs,¡¡ ocultese!!!
