El Departamento del Tesoro considera acuñar una moneda de 1 dólar con la efigie de Trump (Eng)

El boceto del diseño de la moneda, supervisado por la Oficina del Tesorero de los Estados Unidos, Brandon Beach, muestra el perfil de Trump en una de las caras de la moneda. El lado opuesto muestra a Trump con el puño cerrado frente a una bandera estadounidense junto a las palabras «LUCHA, LUCHA, LUCHA». «A pesar del cierre forzoso de nuestro Gobierno por parte de la izquierda radical, los hechos son claros: bajo el liderazgo histórico del presidente Donald J. Trump, nuestra nación entra en su 250.º aniversario más fuerte, más próspera y mejor”