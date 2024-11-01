edición general
El Departamento de Justicia responde a una grabación secreta de un funcionario que detalla el plan de los archivos de Epstein (ENG)

Terminarán con todos los nombres de republicanos y conservadores en esos archivos, dejando a todos los liberales y demócratas en ellos”, dijo el funcionario durante el almuerzo. También señaló que Maxwell fue “trasladada a una prisión de mínima seguridad demasiado recientemente, lo cual contradice la política de la Oficina Federal de Prisiones por ser una delincuente sexual convicta”, y agregó: “Le están ofreciendo algo para que mantenga la boca cerrada

