El Departamento de Justicia de Pam Bondi acusará pronto al exdirector del FBI y objetivo de Trump, James Comey, según un informe (ENG)

La fiscalía federal del Distrito Este de Virginia se está preparando para presentar una acusación formal contra James Comey, el exdirector del FBI que dirigía la agencia cuando investigó tanto a Donald Trump como a Hillary Clinton, según reveló un informe el miércoles. Según MSNBC, se desconocen los cargos formales, pero es probable que incluyan el de mentir bajo juramento ante el Congreso cuando testificó ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes y negó haber autorizado filtraciones a los medios de comunicación en 2020.