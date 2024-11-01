El Departamento de Agricultura de EEUU (USDA) afirma falsamente que los demócratas votaron en contra de la financiación del programa de alimentos (SNAP) 12 veces. Aquí están los hechos [ENG]

Aunque hasta ese momento se habían producido 13 votaciones fallidas para prorrogar la financiación gubernamental de agencias y servicios lideradas por los demócratas, no es cierto que los senadores demócratas votaran contra la resolución continua para bloquear la financiación del programa de cupones de alimentos (SNAP). Los demócratas en el Senado han mantenido durante todo el cierre del gobierno que su principal preocupación es una extensión permanente de los créditos fiscales que millones de estadounidenses usan para pagar su seguro de salud