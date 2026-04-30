El Departamento de Agricultura de EE. UU. informa de un aumento en los precios de los alimentos debido a la guerra con Irán, los aranceles y la sequía

Un informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) publicado el 24 de abril muestra un aumento significativo en los precios de los alimentos impulsado por múltiples factores, entre ellos la escasez de suministros, las perturbaciones climáticas y el incremento de los costos en las etapas iniciales de la cadena de producción. Entre las causas principales se encuentran el aumento de los costos del combustible y los fertilizantes debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.