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El Departamento de Agricultura de EE. UU. informa de un aumento en los precios de los alimentos debido a la guerra con Irán, los aranceles y la sequía

El Departamento de Agricultura de EE. UU. informa de un aumento en los precios de los alimentos debido a la guerra con Irán, los aranceles y la sequía

Un informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) publicado el 24 de abril muestra un aumento significativo en los precios de los alimentos impulsado por múltiples factores, entre ellos la escasez de suministros, las perturbaciones climáticas y el incremento de los costos en las etapas iniciales de la cadena de producción. Entre las causas principales se encuentran el aumento de los costos del combustible y los fertilizantes debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

| etiquetas: sequía , guerra , inflación , aumento , precios , irán , agricultura
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3 comentarios
7 1 0 K 94 actualidad
Supercinexin #1 Supercinexin
Cuando tu población te suda toa la polla porque a los que no son billonarios los consideras ganado, éstas cosillas no tienen importancia alguna.
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Yorga77 #3 Yorga77
Creo que los miembros del departamento de agricultura van a perder sus puestos de trabajo en breve. Es como un palpito que tengo. :shit:
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#2 Grahml
Aquí resumen bastante bien la locura actual en EEUU:

«Los ciudadanos no pueden permitirse pagar la compra ni las facturas de suministros, ¿y ahora Trump quiere gastar dinero público en un salón de baile? No deberían usar una posible tragedia para intentar conseguir financiación de los contribuyentes y que el presidente organice fiestas al estilo El Gran Gatsby en la Casa Blanca.»

x.com/i/status/2049187228841373985
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