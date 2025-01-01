edición general
Denzel Washington y Spike Lee, reunidos tras 20 años para una nueva película

Se trata de una reinterpretación del thriller policial "High and Low" (1963), del cineasta japonés Akira Kurosawa, y ahora ambientada en las calles de Nueva York.

| etiquetas: denzel washington , spike lee , cine , películas
ElRespeto #1 ElRespeto
La original japonesa es una de mis pelis preferidas, la recomiendo. Esta de Spike Lee tiene MUY mala pinta.
