3
meneos
18
clics
Denzel Washington y Spike Lee, reunidos tras 20 años para una nueva película
Se trata de una reinterpretación del thriller policial "High and Low" (1963), del cineasta japonés Akira Kurosawa, y ahora ambientada en las calles de Nueva York.
|
etiquetas
:
denzel washington
,
spike lee
,
cine
,
películas
cultura
1 comentarios
cultura
#1
ElRespeto
La original japonesa es una de mis pelis preferidas, la recomiendo. Esta de Spike Lee tiene MUY mala pinta.
