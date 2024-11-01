La denunciante del exDAO recurre la decisión del juez de no prohibir que el jefe policial se comunique con ella

La representación legal de la inspectora de la Policía Nacional que denunció por agresión sexual al que fuera director adjunto operativo (DAO) José Ángel González ha recurrido la decisión del juez de rechazar su petición de prohibir al comisario que se comunique con ella. Entiende que la resolución no estuvo suficientemente motivada de acuerdo a la jurisprudencia porque no entró a examinar de forma completa la concurrencia de indicios fundados del hecho delictivo.