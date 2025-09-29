La denunciante del caso Gürtel narra su bajada a los infiernos a través del autor Javier Bardón: “Si Ana no tuviera la personalidad que tiene, ya estaría muerta”

La vida de Ana Garrido comenzó a desmoronarse en 2009, cuando decidió denunciar las irregularidades que presenciaba en el Ayuntamiento del municipio madrileño de Boadilla del Monte en el que trabajaba como técnico de Juventud, bajo el mandato del popular Arturo González Panero. Tras casi dos décadas trabajando en el consistorio, comenzó a recibir presiones desde la alcaldía para firmar adjudicaciones ilegales. La situación le llevó a cogerse una baja, y es ahí cuando empezó a desarrollar un dossier que más tarde superaría el centenar de páginas
La corrupción en España es sistémica y cultural. Vemos los grandes casos —ministros, alcaldes—, pero quienes llegan ahí suelen empezar con pequeñas corrupciones: aceptan invitaciones para un partido de fútbol, para ver la ópera, el teatro. Esas son pequeñas corrupciones que van aceptando y hacen que rompan esa barrera ética. Luego es más fácil transigir con corrupciones mayores: enchufes al sobrino o a la amiga; cambiar un billete a business. Poco
