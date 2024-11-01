edición general
Denuncian que la Zona de Bajas Emisiones del PP en Santander es puro maquillaje político

La implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Santander ha desatado una tormenta política, social y medioambiental.

manuelpepito #1 manuelpepito
Las zonas de bajas emisiones son maquillaje político desde que un suv de 2000 kg, 200 CV pero con un motor eléctrico para arrancar puede entrar sin problema y tu coche de hace 15 años no porque eres pobre.
#8 gyllega
#1 pero eso no es problema de las zonas de bajas emisiones, solo de quien hizo el sistema de clasificacion de los coches segun sus emisiones. Es tan facil como rehacer el sistema de etiquetas y punto.
Priorat #6 Priorat *
Propongo que modifiquen la ley para que no se considere cumplida la ley si en el plazo de, por ejemplo, 2 años no hay un número determinado de cargadores de coche lentos en la vía pública, en zonas de aparcamiento.

Estos cargadores deberían estar dentro de la ZBE. Al menos así, aunque sean maquillaje, se contribuirá a la introducción de coches sin emisiones.
victorjba #5 victorjba
En Zaragoza desde luego es maquillaje, 4 calles por las que no circula casi ningún coche xD
DarthAcan #2 DarthAcan
Cómo si el resto de las ZBE no fueran puro maquillaje político...
manzitor #4 manzitor
#2 Muchas de ellas, lo son, porque sus gobernantes no creen en otros modelos, en especial aquellos cuya ideología no simpatiza con lo verde. Solo hay que viajar un poco para valorar sus ventajas, si se quiere aprender y prosperar.
#3 Aas59
Los a la tontería.
Macnulti_reencarnado #7 Macnulti_reencarnado
Pues en este caso, bien por el PP de Santander. Que en este país no cabe un tonto más.
Ed_Hunter #9 Ed_Hunter
pues imagina la ZBE de Tarragona, con uno de los puertos mas grandes de España, una refinería de petroleo, rodeada por petroquímicas... pero el problema son los coches viejos.
