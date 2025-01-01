Denuncian a un restaurante de Ibiza por cobrar 12 euros por el cuelgabolsos

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado ante la Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo del Govern balear a un restaurante de Ibiza por incluir en la cuenta el cobro de 12 euros por facilitar un gancho para colgar los bolsos en la mesa, conocido como cuelgabolsos.
El agua sin gas 4,60 .....si es con gas 9,20€
Vino, agua y gancho 48,10€
comida 31€
Bueno, eso es lo que dicen ellos. Ya se verá el resultado de la denuncia de FACUA
Es que pueden decir misa. Esto no lo vamos a dirimir. La justicia lo va a hacer. Así que toca esperar
Sin comentarios, que me enciendo.
Da igual tener la razón. Lo anterior es la posverdad que va a quedar porque los que tenemos razon no tenemos la fuerza, y los que no la tienen si. Estamos condenados