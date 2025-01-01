edición general
Denuncian a un restaurante de Ibiza por cobrar 12 euros por el cuelgabolsos

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado ante la Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo del Govern balear a un restaurante de Ibiza por incluir en la cuenta el cobro de 12 euros por facilitar un gancho para colgar los bolsos en la mesa, conocido como cuelgabolsos.

victorjba #1 victorjba
Luego que no hay clientes...
K 114
elGude #3 elGude
#1 seguro que esto lo hace para pagar mejores sueldos y por culpa de perro Sánchez
K 27
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#1 muchos tienen viendo estas mierdas
K 36
Kantinero #2 Kantinero *
Matandoo la gallina de los huevos de oro, el mercado se regula solo y blablabla
El agua sin gas 4,60 .....si es con gas 9,20€

Vino, agua y gancho 48,10€

comida 31€
K 40
Apotropeo #10 Apotropeo *
#2 lo del agua también me ha chocado pero, como no pone la capacidad, será una garrafa de 25 litros
:troll:
K 8
Ka0 #6 Ka0
La historia es falsa. Se le ofrecio un colgador que tambien venden como merchandasing y se les cobro por error, cuando reclamaron el ticket se les devolvio el importe. Esta todo explicado en los comentarios de Google.
goo.gl/maps/hstETvZs8fazrLby8?g_st=ac
K 20
Amperobonus #8 Amperobonus
#6

Bueno, eso es lo que dicen ellos. Ya se verá el resultado de la denuncia de FACUA :roll:



facua.org/noticias/facua-denuncia-a-un-restaurante-de-ibiza-por-cobrar
K 8
Ka0 #12 Ka0
#8 Lo que dicen ellos me ha parecido coherente, la noticia no. El resultado se verá antes, estos bulos se desmontan solos.
K 10
Amperobonus #13 Amperobonus
#12

Es que pueden decir misa. Esto no lo vamos a dirimir. La justicia lo va a hacer. Así que toca esperar
K 8
dogday #9 dogday
Cuando creías que los hosteleros no podían ser más sinvergüenzas...
K 11
born #7 born
"Factura proforma"
Sin comentarios, que me enciendo.
K 9
Ka0 #14 Ka0
#7 Esa es una factura no vinculante antes de pagar. ¿Que te enciende?
K 20
Amperobonus #4 Amperobonus
No os voy a decir que el Wakame tras Vara de Rey que sería feo :professor:
K 8
#11 NoMeVeas *
Los impuestos. Puto estado, putos socialistas y puto perro Sanchez.

Da igual tener la razón. Lo anterior es la posverdad que va a quedar porque los que tenemos razon no tenemos la fuerza, y los que no la tienen si. Estamos condenados
K 8

