Denuncian a un propietario en Vinaròs tras rescatar cinco perros desnutridos

La Policía Local de Vinaròs ha llevado a cabo una intervención en la que ha logrado rescatar a cinco perros tras recibir diversas denuncias vecinales. Los animales, concretamente dos perros adultos y tres cachorros, mostraban evidentes signos de desnutrición severa y ausencia total de cuidados básicos, lo que alertó a los agentes sobre la gravedad de su estado. Los dos perros adultos estaban identificados con microchip, lo que ha permitido localizar a su responsable. Como consecuencia, se han interpuesto varias denuncias contra él. Además,...