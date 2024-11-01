Denuncian que el propietario de la heladería Dellaostia de Gràcia impedía a los trabajadores hablar en catalán

Un tuit en X de julio del año pasado explica que el establecimiento vetaba que los empleados hablaran entre ellos en catalán. El autor del tuit ha explicado que un amigo suyo trabajó allí y la persona "se fue cansada del trato lingüístico que le dispensaba el dueño". En Google, numerosas reseñas ponen de manifiesto que el catalán no gusta al propietario que es argentino y lo considera una falta de respeto.
| etiquetas: catalanofobia , barcelona
A ver si con un poco de suerte, un dia de estos se cae des de lo alto de su propio ego y se parte el cuello.
El que paga puede exigir muchas cosas, siempre que no se salte la normativa.
www.meneame.net/story/atacan-destrozan-heladeria-acosada-atender-caste
Yo conozco a trabajadores de esa heladería que son catalanoparlantes y no han tenido ningún problema, os daria nombres pero son muy reservados y discretos, y tenéis que creerme porque estoy escribiendo en internet.
Este tipo es un paleto.
Molts llatins aprenen català però la majoria d'argentins estan en contra.
Per mi... Que marxin tots a madrid.
...y es que aquí existe un dicho muy resabido que es la madre de la convivencia: "allí donde fueres haz lo que vieres"