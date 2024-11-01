edición general
19 meneos
30 clics
Denuncian que el propietario de la heladería Dellaostia de Gràcia impedía a los trabajadores hablar en catalán

Denuncian que el propietario de la heladería Dellaostia de Gràcia impedía a los trabajadores hablar en catalán

Un tuit en X de julio del año pasado explica que el establecimiento vetaba que los empleados hablaran entre ellos en catalán. El autor del tuit ha explicado que un amigo suyo trabajó allí y la persona "se fue cansada del trato lingüístico que le dispensaba el dueño". En Google, numerosas reseñas ponen de manifiesto que el catalán no gusta al propietario que es argentino y lo considera una falta de respeto.

| etiquetas: catalanofobia , barcelona
15 4 4 K 176 actualidad
13 comentarios
15 4 4 K 176 actualidad
Comentarios destacados:    
tsukamoto #2 tsukamoto *
Pues francamente, lo que me parece una falta de respeto es que el mendrugo este se gane la habichuelas en Cataluña y prohiba hablar en catalan a sus empleados entre ellos. Espero que el negocio se le derrita pronto y se vuelva para Argentina, puesto que de subnormales por metro cuadrado, en este pais ya vamos sobrados, no es necesario importar mas.
A ver si con un poco de suerte, un dia de estos se cae des de lo alto de su propio ego y se parte el cuello.
6 K 81
Apotropeo #4 Apotropeo
#2 en cantidad de trabajos te exigen inglés.
El que paga puede exigir muchas cosas, siempre que no se salte la normativa.
0 K 9
Jesus_Mauri #10 Jesus_Mauri
#4 según la Constitución Española en Cataluña tengo derecho a que me atiendan en catalán. Luego si el jefe quiere que sus empleados hablen también inglés pues bien
0 K 6
Aokromes #3 Aokromes
me pregunto si semejante cosa es legal, seguro que no.
2 K 40
#8 Borgiano
Ah, vale, si lo dice un tío en un tweet...
1 K 17
Aokromes #9 Aokromes
#8 bueno, la noticia original era atacan y destrozan la heladeria a un grafiti y 20 pegatinas.
1 K 19
#5 poxemita
"se ha puesto en contacto con el autor del tuit y ha explicado que él no trabajó allí, pero conoce bien a la persona que lo hizo"... "poder hablar con el empleado, pero no lo ha garantizado porque no le gusta el protagonismo"

Yo conozco a trabajadores de esa heladería que son catalanoparlantes y no han tenido ningún problema, os daria nombres pero son muy reservados y discretos, y tenéis que creerme porque estoy escribiendo en internet.
0 K 10
Plumboom #11 Plumboom
Ahora se entiende de donde viene todo esto y porqué esa saña con este tipejo, cuando que no te hablen catalán en un establecimiento es muy normal actualmente. Pero lo que no es normal es que encima el dueño no quiera que se hable catalán.

Este tipo es un paleto.
0 K 10
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
Els nouvinguts que no s'adapten...

Molts llatins aprenen català però la majoria d'argentins estan en contra.

Per mi... Que marxin tots a madrid.
0 K 5
tsukamoto #7 tsukamoto *
#6 para mi, se pueden ir todos, los que esten en contra, a lamerle el culo al perro muerto que aconseja a Milei. :troll:
...y es que aquí existe un dicho muy resabido que es la madre de la convivencia: "allí donde fueres haz lo que vieres"
0 K 17
Nihil_1337 #12 Nihil_1337
#6 doncs a les mesquites encara no he vist ningú parlar en català i allà tots callats :troll:
0 K 7
frg #13 frg
#6 Creo que no has entendido el problema. No es que el dueño no quiera hablar Valenciano, sino que desprecia a todo el que se dirige en dicho idioma. Con lo fácil que es decir que disculpe, que no le entiende o simplemente aprender las cuatro palabras que se necesitan para vender helados y contestar amablemente en castellano.
0 K 12

menéame