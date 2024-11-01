Denuncian que el propietario de la heladería Dellaostia de Gràcia impedía a los trabajadores hablar en catalán

Un tuit en X de julio del año pasado explica que el establecimiento vetaba que los empleados hablaran entre ellos en catalán. El autor del tuit ha explicado que un amigo suyo trabajó allí y la persona "se fue cansada del trato lingüístico que le dispensaba el dueño". En Google, numerosas reseñas ponen de manifiesto que el catalán no gusta al propietario que es argentino y lo considera una falta de respeto.