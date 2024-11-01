edición general
Denuncian un presunto uso indebido del coche oficial y «trato vejatorio» del jefe de la comisaría de Astorga

Los hechos denunciados incluyen el uso particular por el jefe de la Comisaría de Astorga de un vehículo oficial camuflado, así como conductas de «acoso laboral y trato degradante hacia agentes bajo su mando». Asimismo, el pasado 17 de octubre, tras participar en un curso en Madrid para ser instructor de expedientes disciplinarios, «se desvió de su ruta oficial hacia Arganda del Rey, en dirección contraria a su itinerario hacia León, donde el vehículo oficial sufrió una avería». Posteriormente, «habría intentado ocultar el incidente, pidiendo...

Asimismov
Que ni el obispo de Astorga.
pitercio
La típica normalidad franquista post-transición.
pelagito
¿Usted sabe quién soy yo?
