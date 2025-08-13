edición general
Denuncian la presencia de bañistas en otro ibón del Pirineo "como si fuera la playa de Benidorm"

Dos semanas después de la polémica generada por la presencia de tiendas de campaña, drones y bañistas en los ibones de Anayet, que hizo pública la biológica y educadora ambiental Lorena Escuer en HERALDO, otro vídeo ha puesto en evidencia que los baños indiscriminados en este tipo de lagos glaciares del Pirineo aragonés son muy comunes.

3 comentarios
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Al igual hay que empezar a crujir bien, de esos crujios que pasan de generacion en generacion por el montante, con esta caterva de irrespetuosos
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
#2 ¿ Irrespetuosos por que, y con quien ?
Como te convierte en irrespetuoso, el bañarte en un lago ?
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
"baños indiscriminados" xD xD xD

Ahora la gente no se puede bañar en los lagos en verano ? :shit:
