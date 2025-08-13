Denuncian la presencia de bañistas en otro ibón del Pirineo "como si fuera la playa de Benidorm"

Dos semanas después de la polémica generada por la presencia de tiendas de campaña, drones y bañistas en los ibones de Anayet, que hizo pública la biológica y educadora ambiental Lorena Escuer en HERALDO, otro vídeo ha puesto en evidencia que los baños indiscriminados en este tipo de lagos glaciares del Pirineo aragonés son muy comunes.
| etiquetas: ibones , pirineos , turismo , bañistas
Como te convierte en irrespetuoso, el bañarte en un lago ?
Ahora la gente no se puede bañar en los lagos en verano ?