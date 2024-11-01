Denuncian la muerte a golpes y veneno de dos gatos en Monte Porreiro

La Asociación Huellas Felinas ha denunciado la muerte intencionada de dos gatos en la zona de Monte Porreiro. Su presidenta presentó una denuncia formal ante la Policía tras la aparición de una gatita de unos seis meses gravemente herida en el interior de un garaje y el posterior fallecimiento de la madre, que fue envenenada al día siguiente. La pequeña fue encontrada aún con vida por una vecina que la alimentaba habitualmente, pero murió poco después debido a las lesiones internas. Días antes ya había presentado signos de un fuerte golpe en...